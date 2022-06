Trouwen op vrijdag? De pastoor wilde het huwelijk van diamanten paar De Cort niet voltrekken

Marian liet zich niet zomaar inpakken door Jo(han). Nee, hij moest wel moeite doen. Het is dat zijn moeder zich ermee bemoeide, anders was er nu geen diamanten bruiloft geweest. ,,We zagen elkaar voor het eerst op de kermis in Maliskamp”, zegt Jo. ,,Ik zag haar daarna regelmatig langs ons huis fietsen, op weg naar gitaarles. Ze deed dan net of ze me niet zag. Mijn moeder spoorde mij aan om op haar af te stappen.”