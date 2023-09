Tussen CDA en VVD komt het niet meer goed in Brabant: ‘Weggezet als onbetrouwbaar, dat raakt je in je ziel’

Action (bijna) ingericht voor opening op Boschmeer­plein: nummer 409 in Nederland

DEN BOSCH - In het pand aan het Bossche Boschmeerplein waar jarenlang een Lidl-filiaal was gevestigd, wordt komende zaterdag een filiaal van Action geopend. De keten met verschillende filialen in Den Bosch bestaat dan in totaal uit 409 zaken.