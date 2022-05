Twee automobilisten en jong kind gewond bij verkeersongeval in Kruisstraat

Herden­kings­bij­een­komst in Den Bosch met nieuwe route Stille Tocht vanuit Grote Kerk

DEN BOSCH - ‘Vrijheid in verbondenheid’ is het thema van de herdenkingsdienst die op 4 mei om 18.30 uur begint in de Grote Kerk op het Kerkplein in Den Bosch. Tijdens de dienst met muzikale omlijsting door kamerkoor Mi Canto wordt stilgestaan bij alle slachtoffergroepen.

4 mei