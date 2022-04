Twee dagen terrasjes, muziek en 200 soorten wijn op de Parade tijdens Wijnfestival

,,Binnen een paar dagen hebben we al een paar honderd kaarten verkocht’’, zegt de eigenaar van Barrique Cluinair & Cadeau in de Bossche Vughterstraat. Hij vindt al jarenlang dat Den Bosch rijp is voor een wijnfestival, zoals dat in veel steden het geval is. Het liefst had hij het evenement gehouden in het Zuiderpark, maar daar is de gemeente terughoudend met het verlenen van een evenementenvergunning.