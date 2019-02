Twee doden door ongeluk op de A59 bij Rosmalen, weg dicht tot 09.45 uur

Citymarke­ting Den Bosch pronkt met de veren van Tilburg: ‘Dit is er doorheen geglipt’

16 februari Za 16 feb. Hier doen we het goed, of niet, zegt de voice-over in een gelikt filmpje van citymarketing Den Bosch. Een hoop mensen, waaronder een man met zonnebril op en rastahaar over de schouders, komen daarin voorbij. Maar waarom staat die man in Tilburg?