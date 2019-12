Twee personen ernstig gewond na vuurwerkincident Den Bosch

Nieuwe huurwonin­gen leiden niet tot Bossche dans op tafel

23 december DEN BOSCH - Geen reden tot een feest, maar de tevredenheid is groot. Het aantal sociale huurwoningen in Den Bosch is in de periode 2016-2020 met 667 huurwoningen gegroeid. Een fractie minder dan de afspraak tussen gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk Huurderplatform (SHP).