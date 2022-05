Twee zwaargewonden bij explosie op boot in Den Bosch

Bossche bommelder weer naar huis: ‘Er zal een dossier worden opgebouwd’

DEN BOSCH - De Bosschenaar (62) die vrijdagavond werd aangehouden voor een (valse) bommelding bij supermarkt Nettorama bij de Gruttostraat in Den Bosch, mocht de volgende dag weer naar huis. ,,We hebben hem verhoord. Er zal een dossier worden opgebouwd. Een eventueel vervolg is aan het Openbaar Ministerie’’, aldus een woordvoerder van de politie maandag.

2 mei