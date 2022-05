Twee zware ongevallen in een uur tijd, Kruisstraat is het helemaal beu

Hoezo die koolmees? Worden we ‘softies’ in de strijd tegen de eikenpro­ces­sie­rups?

DEN BOSCH - Wat is er aan de hand? Worden we ‘softies’ als het gaat om de strijd tegen de eikenprocessierups. De afgelopen jaren waren mannen in witte pakken nog nietsontziend. Dood spuiten, afzuigen of weg branden, zo'n beetje alles was geoorloofd als we maar van die jeukrups af waren. Nu klinkt steeds harder de roep voor natuurlijk evenwicht. Niks uitroeien, maar beheren. In Den Bosch moeten koolmezen die klus gaan klaren.

