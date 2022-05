Tweede editie Hoge Bomen Festival met bekende coverbands in Vught; eerste editie in Den Bosch

DEN BOSCH/VUGHT - Genieten van muziek van David Bowie, The Rolling Stones, The Beatles, Bon Jovi of Queen. Dat kan 21 en 22 mei in Vught of 10 en 11 september in Den Bosch tijdens het Hoge Bomen Festival.

Het tweedaagse Hoge Bomen Festival met verschillende tributebands is een initiatief van Ruud Bruins, eigenaar van P(lein)79 in Den Bosch waar deze coverbands met regelmaat optreden. In 2019 vond de eerste editie plaats op Fort Isabella in Vught.

De horeca-ondernemer wilde graag wat groter en naar buiten. ,,Iemand tipte Fort Isabella als locatie en het toeval wil dat ik daar ook nog in dienst heeft gezeten. Het is een fijne omgeving waar aansprekende bands de muziek van ‘historische’ artiesten en groepen ten gehore kunnen brengen.”

Laatste editie op Fort Isabella?

Bruins is blij dat hij na de coronaperiode weer ‘los kan’. ,,Het festival vindt dit keer niet plaats op het grasveld aan de kant van de Reutsedijk, daar zijn inmiddels woningen verrezen, maar op het voormalige ‘exercitieterrein’, de huidige parkeerplaats. Met minder gras maar bezoekers kunnen op het terrein een plekje op andere groene velden vinden. We hopen op goed weer maar we hebben grote parasols.”

De Bosschenaar had er zich al op ingesteld dat het de laatste editie zou zijn in Vught. ,,Maar Vught en de bezoekers hebben het festival echt omarmd én er is ons een nieuwe strook groen aangeboden. Daar gaan we over nadenken. Dus mogelijk volgt er toch nog een derde editie van het Hoge Bomen festival in Vught.”

Bruins breidt succesformule uit naar Den Bosch

Ondertussen breidt Bruins zijn succesformule uit naar Den Bosch. Op de Pettelaarse Schans vindt 10 en 11 september de eerste editie van het Hoge Bomen Festival plaats. ,,Deels overlappen de festivals elkaar maar uiteindelijk denk ik dat in in Vught wat meer inzet op 50-plussers en in Den Bosch op het wat jongere publiek.”

Bruins noemt het Hoge Bomen festival een ‘woodstockmodel’. Een plek waar mensen, genietend op kleedjes, luisteren naar muziek. ,,Een feest van herkenning, elkaar weer zien.”

In Vught worden dagelijks zo’n 2250 bezoekers verwacht. In Den Bosch zet Bruins in op 3000. ,,En daar wil ik ook een leuk danspaleisje bouwen.”

Kinderen kunnen zakcentje verdienen

Ook aan duurzaamheid wordt gedacht tijdens het festival. ,,In Vught mogen kinderen tot 14 jaar wederom gratis binnen en kunnen met het ophalen van bekertjes een zakcentje verdienen”, aldus Bruins. ,,In Den Bosch moet er worden gespoeld en gaan we waarschijnlijk met statiegeld werken. Dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk.”

In Vught duurt het festival met nationale en internationale tributebands van 11.00 uur tot 21.00 uur. In Den Bosch van 11.00 tot 23.00 uur.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.