Tweede hostel Den Bosch in gebruik: ‘Ik lach hier minstens de helft van de dag’

Vinyljun­kies gaan op zoek naar zwarte goud in Brabanthal­len

DEN BOSCH - Een platenbeurs gegoten in de vorm van een festival? Op 9 en 10 april is het in de Brabanthallen tijdens de Mega Record & CD Fair likkebaarden geblazen voor vinyljunkies die naast hun ‘graafwerkzaamheden’ interesse hebben in aanverwante activiteiten waaronder albumreleases en liveoptredens. Elkaar ontmoeten staat eveneens centraal.

4 april