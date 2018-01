Twijfels rondom heftig rukwindfilmpje: 'Ik denk dat het in scène is gezet'

Bijna iedere Nederlander heeft ‘m wel voorbij zien komen: een filmpje van een man die met hoge snelheid wordt meegesleurd door een windvlaag in Den Bosch. Veel mensen zeggen medelijden te hebben met deze pechvogel, maar er zijn ook andere geluiden: is deze valpartij wel het gevolg van pech? Of zit er meer achter?

Deze krant vroeg het aan stuntmannen die ervaring hebben met het uitvoeren van spectaculaire acties.

Gerard Wilenga, voormalig stuntman met dertig jaar ervaring, vermoedt dat Nederland collectief voor de gek is gehouden. ,,Ik denk dat dit allemaal in scène is gezet.” Daarin staat Wilenga niet alleen. Ook sommige lezers van deze krant en gebruikers op sociale media twijfelen over de echtheid van het filmpje.

Hoe kan iemand immers met zo’n snelheid en kracht gelanceerd worden? Hoe kan hij zo ver door rollen, terwijl de vrouw op de achtergrond meteen stil ligt? Hoe kan het dat die drie jongens op de achtergrond gewoon rond kunnen lopen? En staan ze nou de pechvogel nu op te wachten, alsof ze wisten wat er ging gebeuren? Of lopen ze toevallig langs?

Niet reageren

Aan de man in kwestie kunnen we het helaas niet vragen: hij wil onder geen mogelijkheid reageren. Ook de maker van het filmpje hult zich in stilzwijgen. Zijn ze geschrokken, of is hier sprake van een uitzonderlijk goede grap? De tot nu toe beste viral van 2018?

Wilenga noemt het 'zeer onwaarschijnlijk' dat iemand met zulke kracht gelanceerd wordt, terwijl er even verderop niets aan de hand lijkt. ,,Het lijkt erop alsof hij een enorme aanloop neemt”, zegt de stuntman, terwijl hij de beelden op ons verzoek bekijkt.

,,Ook de wijze waarop hij ten val komt, roept vragen op. Alsof hij hier ervaren in is. Je ziet dat hij op het juiste moment zijn schouder erin zet om erger te voorkomen. Hij doet het precies goed, zoals een echte stuntman zou doen. Ik kan me niet voorstellen dat als daar op die plek zo’n krachtige wind stond, andere mensen in de buurt kunnen blijven staan.”

Vraagtekens

Ook doen er geruchten de ronde dat er gerommeld is met het ruwe materiaal. ,,Er zit een frame in die onscherp is”, constateert Wilenga. ,,Dat kunnen ze gebruiken om de werkelijkheid anders voor te spiegelen. Maar of het filmpje nep is, dar laat ik in het midden. Wel denk ik dat het in scene is gezet. Vermakelijk is het sowieso!”

Rinse Zwalua (48), eigenaar van stuntteam.nl, zet ook zijn vraagtekens achter het filmpje. ,,Dit is echt een hele moeilijke, want het ziet er inderdaad wel een beetje gek uit. Maar als ik er geld op moet zetten, dan zou ik zeggen dat het echt is. Die jongen wordt gelanceerd door een externe kracht, dat is zeker. Als het geen kabel of iets anders is geweest, moet het wel de wind zijn. Als je dit in scène kunt zetten, dan heb je er echt moeite voor gedaan.”

'Het is wél echt'

JP de Kam, stuntman bij stuntteam De Beukelaer, deelt die mening. Volgens hem is er een hele goede verklaring voor dat de jongens op de achtergrond niet worden meegesleurd. ,,Je ziet dat er op het filmpje allemaal gebouwen staan. Als de wind om een gebouw slaat, ontstaat er een soort trechter: op de ene plek is de wind kei sterk, en even verderop kan hij qua kracht een stuk minder heftig zijn. Die jongens staan duidelijk buiten deze trechter.”

Hij gaat verder: ,,Het lijkt inderdaad alsof deze man een enorme aanloop neemt, maar dat is logisch: als je door de wind wordt meegenomen, ga je automatisch rennen om overeind te blijven. Als je dan valt, kun je best een eind meegesleept worden. Je ziet ook dat het nat is op de grond en dat deze meneer gladde kleding draagt. Dus al met al denk ik dat het filmpje echt is. Ik hoop dat het goed gaat met hem.”