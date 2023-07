Bosch bedrijf dat visloze tonijn op markt bracht failliet, grote kans op doorstart

DEN BOSCH - Grote supermarkten hadden de blikjes tonijnloze tonijn van Seasogood in de schappen liggen. Een grote cateraar wilde echte tonijn in z’n gerechten al vervangen voor de plantaardige nepvis. Uitbreiding lonkte in Spanje. Maar nu is Seasogood in Den Bosch failliet.