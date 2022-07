Uitkijken over Vught in de voetsporen van Zonnekoning Lodewijk XIV

Jan Aantjes was zaterdag één van ongeveer veertig belangstellenden die (mogelijk) in de voetsporen van de Franse Zonnekoning de wenteltrap in de Lambertustoren in Vught mocht beklimmen. ,,Heel bijzonder dat uitzicht op 46 meter hoogte”, zegt bioloog Aantjes. ,,Het viel me meteen op hoe groen Vught nog is, ondanks de droogte. Ik heb ook even aan de zeventiende eeuw gedacht inderdaad. Toen De Zonnekoning in 1672 die watermassa om Den Bosch zag, dacht hij waarschijnlijk: ‘Dit is onbegonnen werk, wegwezen!’.”