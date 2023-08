Universitaire data-opleiding in Den Bosch lijdt miljoenenverlies: pas zeven jaar geleden met veel geronk geopend

COLUMN Ach Den Bosch, wij hebben Boulevard hier helemaal niet nodig

Rustig maar mensen, dacht ik gisteren. Ik had de krant opengeslagen en las dingen uit Den Bosch. Over Theaterfestival Boulevard. Stel dat dat daar vanwege werkzaamheden niet plaats zou kunnen vinden, was de vraag, zou je de tenten dan ook tijdelijk naar Tilburg kunnen takelen? Nou, daar moesten de Bosschenaren niet aan dénken. Wees gerust, beste buurtjes. Wij ook niet.