Vader ontkent dat hij 14-jarige zoon opdracht gaf om moeder neer te steken

Politietruck in Den Bosch: Voelt u zich veilig in uw wijk?

11:16 DEN BOSCH - ,,We willen graag weten wat inwoners vinden van de veiligheid bij hun in de buurt”, aldus een politiewoordvoerder. Daarom is de politie Oost-Brabant zaterdag in de wijk Groote Wielen met een politievrachtwagen: het Mobile Media Lab.