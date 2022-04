Van ‘boer Willem’ mogen de hardstyle fans van Rebirth volgend jaar weer terugkomen

Slechtzien­de Dorotee Dalmeijer kijkt uit naar tandem­tocht: ‘Voorrij­ders vinden, wordt helaas lastiger’

DEN BOSCH/VUGHT - Het is voorjaar en wat is er dan lekkerder dan een stukje fietsen, genietend van de omgeving. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet voor mensen die slechtziend zijn of blind. De TandemClub Vught laat visueel beperkten weer fietsen, maar dat wordt steeds lastiger.

10 april