Van gekopieerd (straat)blaadje naar full colour magazine; ‘mooi dat het paar knaken oplevert’

Hardleerse automobi­list pakt bij Den Bosch achtste boete voor hetzelfde vergrijp

DEN BOSCH - De politie heeft woensdag tijdens de avondspits een man op de bon geslingerd die een file inhaalde over de vluchtstrook. Dit deed hij ook nog eens met zijn telefoon in zijn handen. Het was niet zijn eerste boete voor dit vergrijp.

10:09