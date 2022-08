Van ‘zo snel mogelijk’ tot aan ‘gezeik’: meningen over rookverbod op terrassen lopen sterk uiteen

Eerste sleutels voor Amadeiro-appartemen­ten: blije én droevige dag

DEN BOSCH - De bewoners van de sociale huurwoningen van project Amadeiro aan de Prins Bernhardstraat in Den Bosch kregen vrijdag hun sleutel. Dat is vier maanden eerder dan gepland. Bewoonster Birgit is er 'superblij’ mee’

23 juli