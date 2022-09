Vanuit de terminal in Den Bosch gaan zeecontainers vol bier de wereld over

DEN BOSCH - Vanuit Den Bosch stuurt hij zeecontainers de hele wereld over: zeecontainers tot de nok toe gevuld met bier. Zelf geeft hij niet veel om het goudgele goedje en is hij meer begaan met de twee enorme containerkranen die elke dag ‘de dozen op hun plek schuiven’, zónder dat de schepen uit balans raken.

Patrick Stoop is niet echt een bierliefhebber. Toch verdient hij er de kost mee, als technisch coördinator bij terminaloperator BCTN, dat op een terminal aan de Dieze in Den Bosch containers laadt en lost. Nagenoeg allemaal voor één klant: Heineken. ,,Met onze binnenvaartschepen vervoeren we zeecontainers bier naar Rotterdam en Antwerpen. Naar de Canarische Eilanden, naar de Verenigde Staten. En we halen in die zeehavens de emballage op.”

‘Alles draait om balans’

Is een container gelost op de Rietveldenkade, dan brengt een vrachtwagen die op de plaats van bestemming. Meestal Heineken dus. ,,Soms worden ze opgeslagen, hierachter, in de loodsen van Brouwers en Spierings. We moeten ze niet te lang bij ons houden, anders zet je alles vol. Doorloop is dus heel belangrijk.”

Patrick (56) is bij BCTN een troubleshooter. Niet alleen in Den Bosch, waar het bedrijf twee containerkranen heeft, maar de vestigingen in onder meer Alblasserdam en Roermond doen ook een beroep op hem. ,,Dan zijn er meestal problemen met de kranen. Daar heb ik dus enig verstand van; ik heb jarenlang dozen verzet. Ik zeg het wel zo makkelijk, dozen verzetten, toch komt er veel meer bij kijken. Alles draait bij het laden en lossen van een schip om balans. Het moet niet zo zijn dat de soep over de rand van het bord loopt.”

Terug naar dat oplossen van problemen. ,,Als een kraan niet werkt, is dat knap vervelend. Dat probeer je zo snel mogelijk te verhelpen. Tegenwoordig hoef ik daar niet altijd meteen op af, je kunt facetimen. Dan zie je op je mobieltje wat er aan de hand is en kun je ook gericht helpen met aanwijzingen.” Het grootste voordeel: ,,Hoe langer kraanmachinisten bij ons werken, hoe meer kennis ze opdoen. Dus ze vogelen zelf uit hoe iets te verhelpen. Hoe dan ook: het is mooi werk.” Voor onderhoud en reparaties huurt Stoop externe partijen in.

Waterstanden te laag óf te hoog

Dit jaar zijn de waterstanden sinds begin augustus erg laag. ,,Daar moet je dus rekening mee houden bij het beladen, vanwege de diepgang. Dan kan er minder mee. Aan de andere kant: het mag ook niet te weinig zijn, want bij de A59 moeten die binnenschepen onder een viaduct door. Ligt het binnenvaartschip te hoog in het water, dan lukt dat niet.” Al is ook daar wel een noodoplossing voor. ,,Dan moet je je ballasttank volpompen.” Met hoogwater, zoals vorig jaar zomer, krijg je een ander effect. ,,Dan moet je juist meer laden.”

De scheepvaart heeft een slecht track record wat de uitstoot van CO2 betreft, te wijten aan de stookolie. BCTN, dat ook drie vestigingen in België heeft en in Noord-Nederland onlangs drie terminals heeft overgenomen, is druk met de transitie naar klimaatvriendelijk en duurzaam. ,,We hebben hier een windmolen staan. En we willen met onze schepen de elektriciteitsslag maken, met accupakketten. Dan moet je ze wel hier kunnen opladen. Daar heb je een laadstation voor nodig en daar gaan we dus werk van maken.”