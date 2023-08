Vaste klant (88) rijdt Chinees restaurant binnen in Rosmalen: ‘Dit geloof je niet’

column Noa voetbalt zoals Mathieu fietst: aan mislukken denken ze niet

Ik sta geduldig te wachten aan de balie in de PSV Fanstore. Mijn drie glunderende lummels kijken popelend toe hoe de naam ‘Lang’ en rugnummer 7 op hun nieuwe tricot wordt geperst. ,,Het is werkelijk ongelofelijk”, zegt de nauwkeurig metende medewerker, ,,maar 80 procent van alle shirts die we momenteel drukken is met de naam van Noa Lang.”