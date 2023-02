Veel schade door brand in centrum van Den Bosch boven Tante Pietje

update Auto die in vlammen opging in Helvoirt was gestolen in Vlijmen

HELVOIRT - Een personenauto is maandagavond rond 23.30 uur in Helvoirt volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Margriet in de buurt van de brug over het Drongelens Kanaal in Helvoirt. Uit onderzoek blijkt dat de auto gestolen is in Vlijmen.

