Veenendaler vrijgesproken van veroorzaken hersenletsel bij baby

Een 31-jarige man uit Veenendaal is vanochtend door het Gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken van het veroorzaken van hersenletsel bij zijn babyzoon in 2010 in een woning in Den Bosch. Het Hof zegt niet voldoende bewijs te hebben dat de vader het letsel bij zijn zoon heeft veroorzaakt.

De Veenendaler werd in 2012 door de rechtbank veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Er was drie jaar geëist en zowel de vader als de officier van justitie ging in hoger beroep.

Volgens de rechtbank was in 2012 duidelijk dat de man 24 augustus 2010 zijn toen vijf maanden oude zoon zo hard heen en weer geschud had, dat de jongen zwaar hersenletsel opliep. De man belde zelf 112 omdat zijn zoontje suf was, niet wilde eten en nergens meer op reageerde. De ambulancebroeder die toen naar de baby keek, zag echter niets bijzonders en vond dat het kind alert reageerde.

Later die dag is de baby binnengebracht bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis met onder andere uitvalverschijnselen. Scans wezen toen uit dat de baby ernstig hersenletsel had, veroorzaakt door een bloeduitstorting onder het harde hersenvlies. Dit letsel zou zijn ontstaan door geweld, waarschijnlijk het heftig heen en weer schudden van de baby. De man was als enige bij het kind en werd daarom verdacht van de mishandeling.

Niet bewezen