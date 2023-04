Vergeet het ouderwetse ringwerpen: You.Fo is zo populair dat er een WK komt in Den Bosch

Wonen Bossche huurders straks in het beste gebouw van Nederland?

DEN BOSCH - Je huurt een mooi appartement, je hebt maar een paar tientjes op de energienota en woont straks misschien ook nog in het beste gebouw van Nederland. De duurzaamste flat van corporatie BrabantWonen in Den Bosch is genomineerd voor de BNA architectuurprijs.