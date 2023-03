Voor Puck en Floris is bowlen een échte sport, waarvoor ze zelfs naar het EK in Wenen gaan

Voetbal, hockey, paardrijden... dat zijn toch wel de eerste sporten waaraan je als kind denkt. Maar niet voor Floris uit Rosmalen en de Maren-Kesselse Puck. Die kozen rond hun zevende wat anders: bowlen. Puck zat eerst op turnen bij Flik-Flak, dicht bij de Maaspoort-hal. Daar waar ze nu wekelijks te vinden is voor haar bowlingtraining.

,,Aan turnen beleefde ik niet veel plezier meer, dus ging ik op zoek naar een andere sport.” Via haar oom Menno van den Heuvel - bowlingbondscoach van de heren - en haar nichtje kwam Puck op de bowlingbaan terecht, bij Bowling Vereniging Den Bosch. ,,Dat beviel goed. Sindsdien is het mijn sport.”

Dat is geen sport, antwoordde zijn moeder

Floris had geen bowlingliefhebbers in de familie, ‘al vinden ze het inmiddels heel leuk’, en wilde eigenlijk eerst op voetbal. ,,Maar bij elk kinderfeestje kwam ik weer uit op hetzelfde: dan wilde ik gaan bowlen. Altijd. Tot ik een keer aan mijn moeder vroeg: ‘kun je daar eigenlijk ook op?’” Nee, dat is geen sport, antwoordde zijn moeder. Zoals veel mensen denken, weten Puck en Floris. ,,Maar het kon natuurlijk en de week daarna kon ik al beginnen. Zo ben ik in het bowlen gerold.”

Niet onverdienstelijk overigens, vorig jaar mocht hij ook al mee naar het EK Bowling voor de jeugd. ,,Ik ging er heel open minded in, begon goed, maar aan het eind werd het toch wat zwaar. Zowel fysiek als mentaal kostte het behoorlijk wat kruim om tien dagen achter elkaar op de baan te staan.”

Voor het komende EK heeft hij geen last van zenuwen. Ook weet hij nu beter wat hem te wachten staat. ,,Ik ga dan ook met dezelfde instelling als vorige keer. Gewoon mijn best doen, zoveel mogelijk plezier hebben, dan komen de scores vanzelf. Als je te hoge verwachtingen hebt, te hoge eisen aan jezelf stelt, dan word je alleen maar nerveus. Dan presteer je gewoon minder goed.”

De uitdaging blijft hem zitten in ‘perfect gooien’ en het gooien van ‘the perfect game’: 300 punten in twaalf strikes. Floris kwam al eens heel dichtbij met 299 punten. ,,Maar die perfect game, daar wacht ik nog steeds op. Puck gooide zo’n 250 punten bij elkaar, ‘misschien iets hoger’. ,,Maar ik mag hopen dat mijn tijd ook nog een keer komt. Waarschijnlijk gebeurt dat een keer ergens waar de druk niet zo heel hoog is, als je er niet zo over aan het nadenken bent.

Hoe minder kracht, hoe beter

Het is wel degelijk een sport, benadrukken de twee. ,,De techniek is heel belangrijk, net als je uithoudingsvermogen en het mentale aspect: je rust vinden. Kracht is wat minder van belang: hoe minder kracht je gebruikt, hoe beter.” Het gaat om loslaten op het juiste moment, het effect waarmee je gooit en de snelheid. Net als de omstandigheden. Floris: ,,Het oliepatroon van de bowlingbaan, de luchtvochtigheid, wat voor pins, de baantopografie, het komt echt heel nauw.”

Voor Puck is het dit jaar de eerste keer dat ze geselecteerd is. En ook het eerste jaar dat ze er zelf klaar voor is. ,,Vorig jaar wilde ik niet. Het ging niet goed met mijn moeder en zij moest een aantal keer geopereerd worden. Ik wilde niet in het buitenland zijn.” Inmiddels gaat het weer goed thuis. Haar moeder reist mee naar Wenen.

Naast Puck zijn nog drie jeugdbowlsters geselecteerd uit andere delen van het land. En buiten Floris gaan er ook drie jongens mee. Een hecht team is het vinden de twee en ‘dat draagt hopelijk bij aan de prestaties’. Want hoe gezellig ze het onderling ook hebben, het draait toch om de sport. ,,Je gaat naar Wenen om het EK te spelen, daarop moeten we echt gefocust zijn. We hebben dan ook regels met elkaar opgesteld, dat niemand op stap gaat en dat soort dingen.”

European Youth Championships 2023 Zaterdag 1 april vertrekt het jeugdteam van Team NL Bowling naar de European Youth Championships 2023, de openingsceremonie is op zondag 2 april en maandag 3 april start het toernooi officieel en loopt tot en met zondag 9 april. Torenhoge favorieten voor de titel zijn volgens Puck en Floris Zweden en Finland. Amerika is dan weer het grootste bowlingland ter wereld, maar die doen niet mee aan dit toernooi. Het toernooi is te volgen via een livestream op de website van de NBF. Bowlen is in Nederland erkend als sport, met een eigen bond/federatie. De bond, de Nederlandse Bowling Federatie (NBF), is aangesloten bij het NOC*NSF. Sinds 2012 is er geen (financiële) ondersteuning meer vanuit NOC*NSF, maar de NBF blijft aan WK’s en EK’s deelnemen. Vaak moeten de deelnemers zelf hun tickets en materialen betalen.

Volledig scherm Floris Dollevoet en Puck Baijens. © Roel van der Aa