Vooral geen moetjes meer tijdens Zandhazenzitting

Zorgen over jongerenstudio’s in hart van Rosmalen blijven

DEN BOSCH/ROSMALEN - Met een belofte over ‘24 uur bereikbaar- en beschikbaarheid’ wil Linc naar Zorg de ongerustheid over de veiligheid aan de Dorpsstraat in Rosmalen wegnemen. Ook gaan er geen jongeren met zware problematiek wonen.

2 februari