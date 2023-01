Vrachtwagen ramt viaduct in Vlijmen

Lezersbrieven Zorg en de markt

Marktwerking in de zorg zou alles efficiënter en goedkoper maken. Dat waren destijds redenen om de zorg aan de markt over te laten. Het tegendeel is waar: we zitten nu opgescheept met tientallen zorgverzekeraars met hun dikbetaalde ceo’s, raden van bestuur of hoe het allemaal heten mag. De macht van deze instellingen is enorm. Dat blijkt nu ook weer uit het feit dat er nog geen contracten zijn afgesloten met tal van zorginstellingen en ziekenhuizen voor 2023 [BD 5 januari]. De patiënt is straks wellicht de dupe. De overheid kijkt kennelijk toe en laat het allemaal gebeuren. Dit is ronduit een schandalige ontwikkeling. Onlangs kwamen er ook al alarmerende berichten over particuliere zorgverleners die enorme winsten maken met publiek geld en daar povere dienstverlening voor in de plaats stellen. Het overnemen van grote aantallen huisartsenposten, met als gevolg slechte dienstverlening, is nog een voorbeeld.

9 januari