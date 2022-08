Vrachtwagenchauffeur (33) was onder invloed van alcohol bij ongeval waarbij Bosschenaar omkwam

Slapen in een oude gevangenis, dat kan straks in Den Bosch: ‘Van drie cellen maken we één hotelkamer’

DEN BOSCH - Overnachten in het oude Huis van Bewaring in Den Bosch? Dat kan over enkele jaren, want de plannen voor een boetiekhotel met ruim 90 kamers krijgen nu echt vorm. ,,Het krijgt de sfeer van de oude gevangenis, maar niet het gevoel.”

