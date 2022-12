Vrienden beschuldigen elkaar na kop-staart-botsing op A59 waar ze Tilburgse vrouw gewond achterlieten

Presenta­tie plan De Vrije Maas in Ammerzoden: ideeën voor hoogwater en extreme droogte

AMMERZODEN - Professor Rob Roggema heeft samen met inwoners van Ammerzoden een landschapsplan bedacht om de rivier de Maas anders in te richten, zodat er bij hoogwater meer ruimte is voor de rivier. Het plan De Vrije Maas wordt donderdag 8 december in de Weesboom in Ammerzoden gepresenteerd.

4 december