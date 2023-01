Vrijwilligers begonnen 31 jaar geleden het Inloopschip, dat dit jaar sluit: ‘Niet boven maar náást de daklozen staan’

Bossche verdachte plofkraak Kerkdriel wil vrijspraak, behalve dna ‘geen millimeter bewijs’

KERKDRIEL/DEN BOSCH - Ruim zes jaar na dato nadert de ontknoping in de rechtszaak over de grote brand in het centrum van Kerkdriel. Na een mislukte plofkraak brandden daar in 2016 meerdere winkels en een woning af. Deze week diende het hoger beroep van een 35-jarige verdachte uit Den Bosch. Hij vraagt om vrijspraak.

