Vrouw (20) overleden bij steekpartij Den Bosch, vrouw (21) opgepakt: ‘Slachtoffer vluchtte naar buren en riep om hulp’

De melding van het incident kwam rond 19.50 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer werd in haar eigen woning neergestoken en is toen naar de buren gevlucht. De bloedsporen van die vluchtpartij zijn nog duidelijk zichtbaar op de deur. De buren hebben hulp ingeschakeld, die helaas te laat kwam.



Agenten, ambulancepersoneel en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De zwaargewonde vrouw kon echter niet meer gered worden en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Ook een hond raakte gewond en is door de dierenambulance meegenomen voor behandeling in het dierenziekenhuis in Waalwijk.