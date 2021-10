Vrouw (20) overleden bij steekpartij in Den Bosch, andere vrouw (21) opgepakt

De melding van het incident kwam rond 19.50 uur binnen. Wat er vooraf ging aan de steekpartij is nog onduidelijk. Een traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.



Dierenambulance Brabant Noord-Oost meldt dat ook een hond gewond is geraakt. De hond is met spoed overgebracht naar een dierenziekenhuis in Waalwijk.



Forensisch specialisten van de politie doen ter plaatse uitgebreid onderzoek. De recherche doet sporenonderzoek. Ook worden er getuigen gehoord. De straat is afgesloten en veel buurtbewoners staan buiten.