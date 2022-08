Vught is de beste woonplaats van Brabant, maar daar hangt wel een prijskaartje aan

Job werd in Den Bosch van zijn fiets gerukt op weg naar Boulevard: ’Ze vonden me te gay’

DEN BOSCH - Het feest Qlub Boulevard in Den Bosch maakte ‘keihard duidelijk’ dat er voor lhbt’ers een grote behoefte is aan een veilige uitgaansplek in deze stad. Organisator Job Rietvelt ondervond dat aan den lijve. ,,Op weg naar de Boulevard werd ik van mijn fiets gerukt.”

