Vughtse dokter Ruben van Boxtel wint 1,5 miljoen dollar voor zoektocht naar superstamcel

Kindcen­trum in hartje Den Bosch wacht al jaren op aanpak verkeers­cha­os: ‘Wachten we op ernstig ongeval?’

DEN BOSCH - ,,Het is hier al jaren een drama”, zegt een van de ouders bij basisschool Het Stadshart aan Kruisbroedershof in hartje Den Bosch. Auto's staan ‘illegaal’ geparkeerd langs de weg Kruisbroedershof-Kuipertjeswal en het is behoorlijk druk als de school uitgaat.

13 oktober