Wagen vol mest gekanteld in Rosmalen, chauffeur komt met schrik vrij

Zoete Lieve Gerritje rijdt met vuilnis door Den Bosch

DEN BOSCH - Vuilniswagens verdienen door hun wat saaie uitstraling meestal niet de schoonheidsprijs. Maar wàt als ze worden omgetoverd tot rijdende kunstwerken? In navolging van 23 ondergrondse afvalcontainers staan in Den Bosch voorlopig drie vuilniswagens op de nominatie te transformeren tot een artistieke creatie. Een ontwerpwedstrijd is eraan voorafgegaan.

25 maart