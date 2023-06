Wandreliëfs met ‘Reflecties van geloof’ te zien in Bossche Sint-Jan

indebuurt.nl Swim to Fight Cancer is in Den Bosch niet meer één dag, maar een heel jaar

Swim to Fight Cancer is in Den Bosch niet meer op één dag. Het evenement zul je op verschillende momenten door het jaar heen terug zien komen, bijvoorbeeld ook als nieuwjaarsduik. Het doel? Zoveel mogelijk geld ophalen om een oplossing voor kanker te vinden.