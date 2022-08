Wanhopige Turken zoeken in 1979 toevlucht in Sint-Jan: ‘We hebben een kind moeten offeren en willen niet meer slachtoffers’

Hij kijkt zijn ogen uit. Een volle kerk? Mooi toch, zou je denken. Maar hier is iets anders aan de hand. Wie zijn al die mensen in de nis van de Sint-Jan? Tientallen mannen, vrouwen en kinderen. Kerkbanken vol met gezinnen met naast zich die koffers en grote blauwe tassen vol bagage. Wat hij precies dacht, is lastig terug te halen. ,,Moet iets geweest zijn van: wat zijn dat voor buitenlandsachtige mensen? Wat wist ik nou helemaal. Ik was misdienaar en vijftien jaar. Ik had geen idee waar ik in beland was. Ik was niet de enige. Na de mis kwam de koster en zei: ‘Die mensen daar. Ze blijven zitten.’ Met een vragend gezicht naar plebaan (de pastoor van de Sint-Jan, red) Van de Camp: ‘Wat moeten we nu?’