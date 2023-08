Wat biedt de Bossche kermis allemaal? De snelste, de langzaamste, de nieuwste, de bekendste en de hoogste

Blauw Geel’38 en HVCH ronde verder, bekerdroom Zwaluw VFC spat uiteen

Blauw Geel’38 en HVCH hebben zoals verwacht overwinningen geboekt in de KNVB Beker. Beide elftallen waren te sterk voor hun tegenstanders uit lagere klassen. Blauw Geel speelde echter met wel een heel onverwachtse naam onder de lat. Zwaluw VFC ging op eigen veld hard onderuit en is klaar in het bekertoernooi.