‘We wilden naar Nieuw-Zeeland, het is Den Bosch geworden’

,,We wilden emigreren naar Nieuw-Zeeland, maar het is Brabant geworden”, vertelt de van oorsprong Groningse Agnes Knip (64). ,,Voor Nieuw-Zeeland hadden we niet het goede beroep, daar hadden ze toen meer behoefte aan ambachtslieden of aan verpleegkundigen.” Maar ja, ze werkte in de lingerie. Dan maar optie B: een eigen winkel.