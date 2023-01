Weergaloos doelpunt van Ahannach bezorgt FC Den Bosch eerste zege in meer dan twee maanden tijd

Huurders Bossche Tramkade hebben het gevoel dat zij ’worden uitgerookt’

DEN BOSCH - Huurders van de Tramkade in Den Bosch betalen sinds dit jaar liefst zeven keer zoveel aan energielasten. ,,We hebben het gevoel dat de gemeente ons uitrookt.” Hoe gaat het verder met deze ‘creatieve hotspot’ als de contracten van de huidige huurders in 2025 aflopen?

17 januari