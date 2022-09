Weg vrij voor bouw appartementencomplex aan Wolfskamerweg Vught

Vught vangt 45 vluchtelin­gen op in woonunits op Zorgpark Voorburg

VUGHT - 45 vluchtelingen worden van 19 september tot en met 1 november opgevangen op Zorgpark Voorburg van de geestelijke gezondheidsorganisatie Reinier van Arkel in Vught. Zij worden er opgevangen totdat ze terecht kunnen op landgoed Velder in Liempde waar plek is voor 450 vluchtelingen.

14 september