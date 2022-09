Welke bomen redden het wel langs N65 bij Vught?

Candy Dulfer en Joss Stone laten Den Bosch swingen op het Soul Live Festival

Na twee ledige coronajaren was het eindelijk weer raak. Het Jack’s Soul Live Festival, met een line-up om u tegen te zeggen, draaide in een opvallend multiculturele ambiance op volle toeren. Circa 8500 liefhebbers stapten in de door hete kolen aangedreven soul-funk-jazzdieseltrein die op de Pettelaarse Schans drie haltes aandeed.

28 augustus