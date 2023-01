Wethouder over nu al omstreden rotonde op Zuid-Willemsvaart: ‘Niet zo dat iedereen tegen is’

Jack de Gier beleeft zijn moeilijk­ste periode als trainer van FC Den Bosch: ‘Dat kan ik wel eerlijk zo zeggen’

Met de nieuwelingen Tomas Kalinauskas en Ibane Bowat in het elftal jaagt FC Den Bosch vrijdagvond in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV op de eerste competitiezege sinds 4 november. ,,Misschien is dat wat deze ploeg nodig heeft. Vers bloed. De boel opschudden", zegt trainer Jack de Gier.

19 januari