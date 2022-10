Willem bouwt huis compleet om tot spookhuis: ‘Ik ben gek van Halloween’

Pandeigena­ren willen 1,5 miljoen euro steken in Bossche binnenstad: ‘Er is veel te winnen’

DEN BOSCH - Eigenaren van (winkel)panden in de Bossche binnenstad willen de komende vijf jaar 1,5 miljoen euro uitgeven om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De gemeente is enthousiast en stelt een even hoog bedrag in het vooruitzicht. Maar de plannen zijn nog vaag.

26 oktober