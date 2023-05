Woensdagmarkt in Den Bosch heeft het moeilijk: ‘Mensen zitten alleen maar te klikken op die muis’

Voetbal­jeugd strijdt om Brabant Girls- en Boys Cup: ‘Meiden zijn geniepiger, jongens stellen zich meer aan’

ROSMALEN/SCHIJNDEL – De meisjes in Rosmalen en de jongens in Schijndel. Ruim 2100 voetballers tussen de pakweg 8 en ongeveer 18 jaar (in totaal 162 teams) voetbalden vrijdag en zaterdag op amper 10 kilometer van elkaar om de Brabant Cups.