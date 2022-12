Woningen na felle brand lange tijd onbewoonbaar: ‘De constructie is aangetast’

Evenemen­ten­ka­len­der 2023: Wat staat er op stapel en waarom de Ibiza Market niet bij het Engeler­meer mag

DEN BOSCH - Waar en wanneer is er volgend jaar in Den Bosch weer iets ‘groots’ te beleven? Dat staat op de gemeentelijke evenementenkalender. Organisatoren hebben toestemming gevraagd voor 133 evenementen. Daarvan zijn er 104 genoteerd op de kalender. Wie is het gelukt? En wie niet?

10 december