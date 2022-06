Woningen Palazzo in Den Bosch zijn vanaf nu te koop, prijzen variëren tussen 180.950 en 1.325.000 euro

Jeu de Boules alleen voor oude lullen? Nee! Schijndel­se Joey (28) wil schitteren op EK in Den Bosch

OSS/DEN BOSCH - Normaal spelen ze hun potjes in een koude, kille en saaie hal voor een handjevol toeschouwers, maar over een maand spelen de beste jeu de boulers van Europa voor volle tribunes op de Parade in Den Bosch, zeker weten. Het EK Petanque 2022 wordt anders dan ooit tevoren.

20 juni