Zaag in duizend bomen langs N65 bij Vught, maar 80 stuks worden herplant

Vughtenaar Frans Elissen op 85-jarige leeftijd overleden; JCV neemt afscheid van clubicoon

VUGHT - Vughtenaar Frans Elissen is donderdagavond overleden. Elissen is een van de grootste en meest markante clubiconen van tafeltennisvereniging JCV Vught én een bekende in de carnavalswereld.

26 augustus