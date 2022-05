Zes dagen met Bas van de Goor én met diabetes lopen in Spanje

Horeca­nieuws: Twee grote tijdelijke terrassen met 500 plaatsen hoeven niet te wachten op Bossche Zomer

DEN BOSCH - Terrasliefhebbers kunnen vanaf begin juni in Den Bosch hun hart ophalen op twee grote tijdelijke terrassen met in totaal zo'n 500 plaatsen. Vlakbij het rugbyveld van The Dukes op de Limietlaan staan er al 200 klaar. En bij de Tramkade gaan ze er binnenkort 300 neerzetten.

23 mei