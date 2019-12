Zes van de acht Bossche verdachten groepsverkrachting zijn neven

Bij een van de aanhoudingen werd ook de vader van een verdachte opgepakt omdat hij een koffer van de politie had vernield. De politie heeft negen auto's en enkele duizenden euro's in beslag genomen. Dat wordt later mogelijk gebruikt voor een schadevergoeding aan de slachtoffers.



De politie startte begin dit jaar een onderzoek nadat drie Bossche tienermeisjes hiervan melding deden. In alle gevallen kwamen de slachtoffers onder meer via social media in contact met leden van de groep.



Volgens een woordvoerder van de politie werden de slachtoffers vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep. Het gaat om twee 15-jarige slachtoffers en een 16-jarig meisje. ,,Mogelijk vinden we tijdens de doorzoekingen meer aanknopingspunten over de drogering’’, aldus de woordvoerder.