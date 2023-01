Zesde verliespartij op rij voor FC Den Bosch, ook FC Eindhoven is veel te sterk

De Gier had zijn elftal in Eindhoven op een plaats gewijzigd in vergelijking met de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax van afgelopen woensdag (0-2). Dino Halilovic bleef op de bank en Ryan Leijten kreeg op de linkerflank een basisplaats.

Het eerste halfuur had een zeer zwak spelend FC Den Bosch helemaal niks te vertellen in het Jan Louwers Stadion. Al in de vijfde minuut kwam FC Eindhoven op voorsprong. Een schot van Charles-Andreas Brym smoorde en de afvallende bal werd door Evan Rottier via Wouter van der Steen binnen geschoten: 1-0. Zestien minuten later werd het 2-0 toen Nafoual Bannis na geklungel in de Bossche achterhoede vanuit de draai uit mocht halen. Terwijl het Eindhovense thuispubliek op de 3-0 zat te wachten, werd het in de 35ste minuut vanuit het niets 2-1. Anass Ahannach stuurde met een prima pass Leijten weg en die schoot vanaf de rand van de zestien raak.